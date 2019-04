Vers une saison historique

« La finale doit être notre objectif ». Ce sont les mots du président du HC Bienne Patrick Stalder au lendemain de la fin de saison de son club. La formation seelandaise a été sortie mardi soir en demi-finale des play-off de National League. Défaite dans la série face à Berne 4-3. C’est la deuxième année de suite que le HCB échoue aux portes de la finale. De quoi donner des ambitions toujours plus grandes aux hockeyeurs « rouge et jaune ». Ils vont au-devant d’une nouvelle saison historique pour le club.





La Ligue des champions en ouverture

Le HC Bienne découvrira une nouvelle compétition dès le mois d’août. Il disputera pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Ce ne sera pas la priorité du club. Le directeur sportif Martin Steinegger l’a déjà annoncé. Mais ça permettra au HCB de gagner en expérience et de se roder avant d’entamer le championnat de National League. Car l’équipe va connaître passablement de changements cet été. Avec les départs annoncés de Marco Pedretti, Robbie Earl, Dominik Diem et Julian Schmutz, toutes les lignes offensives vont changer. Deux nouveaux étrangers devraient poser leurs patins dans le vestiaire seelandais, afin d’avoir cinq mercenaires dès le début de saison pour jouer la compétition européenne. Le nom de l’Autrichien Peter Schneider circule d’ailleurs dans les travées de la Tissot Arena.





Quel avenir pour les jeunes ?

Des inconnues demeurent également sur le plan défensif. Marco Maurer ne semble plus vouloir d’un départ à Genève selon les dernières rumeurs. Des rumeurs qui envoient l’expérimenté bernois Eric-Ray Blum à la Tissot Arena. Mais impossible d’en savoir plus auprès du club, le directeur sportif Martin Steinegger ne décrochant pas son téléphone portable ce mercredi. Il faudra également voir le développement des jeunes joueurs et la place que compte leur offrir Antti Törmänen. Le visage du HC Bienne va donc encore passablement évoluer d’ici septembre. /msc