L’hommage du HC Bienne à Mathieu Tschantré

Quoi de mieux qu’un derby à guichets fermés pour rendre hommage à l’un de ses anciens combattants ? Le HC Bienne va honorer Mathieu Tschantré ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Berne à la Tissot Arena. Une petite cérémonie se tiendra à 19h30, soit 15’ avant le coup d’envoi de la rencontre de National League de hockey sur glace. « Il y aura une ou deux surprises et surtout Mathieu va pouvoir une dernière fois s’adresser à ses supporters », lâche Stéphanie Mérillat. Pour le reste des festivités, la co-présidente des « rouge et jaune » refuse d’en dire plus.





Le capitanat durant 12 hivers

Elle se montre, en revanche, nettement plus bavarde au moment d’évoquer la carrière de l’ex numéro 12. « J’ai l’image d’un joueur pilier qui a vécu des grandes pages de l’histoire du HC Bienne avec nous », dit-elle. C’est que Mathieu Tschantré a passé l’ensemble de sa carrière dans les rangs seelandais. Au terme de sa formation, il a passé plus de 20 ans dans le vestiaire de la 1re équipe. L’attaquant a même été capitaine du HCB durant 12 saisons. « Il a fait partie du groupe de joueurs clés, avec Emanuel Peter, avec Philipp Wetzel, lors de la montée en Ligue A », souligne la dirigeante biennoise. Mathieu Tschantré a raccroché les patins à l’issue de la saison 2019/2020, privé de play-off à cause du coronavirus. Il a joué son 899e et dernier match avec la formation seelandaise le 22 février 2020 à Bienne face à Davos. « Pour sa longévité, pour son travail de capitaine, pour le fait qu’il fédère les gens autour de lui, c’était le bon moment de lui faire un petit clin d’œil », lance encore Stéphanie Mérillat. Ce n’est pas le public de la Tissot Arena qui dira le contraire. /msc