L'ASF reporte la décision sur l'annulation de la saison

Le Comité central de l'Association suisse de football a décidé de reporter sa décision quant à l'annulation de la saison de football amateur. Il attend d'en savoir plus sur la stratégie de reprise des activités sportives par le Conseil fédéral la semaine prochaine.

Viola Amherd, cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), a en effet indiqué mercredi que les modalités de reprise seront détaillées le 29 avril. « Le comité central souhaite donc attendre la décision du Conseil fédéral pour décider de la poursuite ou de l'arrêt anticipé des activités du football suisse. »

La Ligue Amateur, ainsi que les treize associations régionales, avaient souhaité samedi que tous les championnats à partir de la 2e ligue interrégionale soient annulés. Cette position ne concerne ni la Swiss Football League (Super League et Challenge League) et la Première Ligue (Promotion League et 1re ligue). /ATS-mwi