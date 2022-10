Coronavirus : ouverture de la deuxième dose de rappel

Le canton de Berne poursuit sa campagne de vaccination contre le Covid-19. L’ouverture des rendez-vous pour l’administration de la 2e dose de rappel du vaccin contre le coronavirus débutera ce vendredi, annonce mercredi la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Les autorités précisent que les personnes âgées de 65 ans et plus, le personnel de santé ou en contact avec des personnes vulnérables ainsi que les personnes vulnérables entre 16 et 64 ans auront la priorité afin de prévenir d’éventuelles formes graves du Covid-19. Les rendez-vous seront ouverts aux personnes ne présentant pas de facteur de risque à la mi-novembre. Le vaccin utilisé pour ce deuxième rappel dans le canton est le bivalent de Moderna. Le Novavax est quant à lui administré uniquement sur demande au centre de vaccination de l’Hôpital de l’Ile.



Les lieux de vaccination dans le canton sont à consulter ici, tandis que les inscriptions pour la deuxième dose de rappel sont à faire sur ce lien. /comm-aba