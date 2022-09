Une bonne gestion du COVID-19 à Berne

Le bilan de la pandémie du COVID-19 à Berne a été dévoilé. Le Conseil-exécutif a annoncé ce jeudi que le canton a reçu une bonne évaluation pour sa gestion de la crise sanitaire. L’évaluation a été faite sur la base d’entretiens, d’analyse de documents et de sondage en ligne. Le Conseil-exécutif a chargé les Directions de procéder à des améliorations. Il suggère notamment davantage d’exercices et de formations sur la gestion de la crise ou encore la mobilisation parfaite de l’Organe de conduite cantonal ainsi que de l’implication des communes et des préfectures. La connaissance du plan de pandémie par les responsables cantonaux et communaux, l’utilisation des outils numériques afin de permettre d’établir un état des lieux rapide et précis en cas de nouvelle crise feraient parties des autres éléments à améliorer dans le canton. Finalement, le cabinet Interface révèle qu’il serait utile de lutter contre le manque structurel de personnel dans les hôpitaux, les EMS ou encore dans l’éducation. Un problème qui existait déjà, mais que le Covid-19 n’a fait qu’amplifier. /comm-aba