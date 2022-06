La 4e dose de vaccin dès le 23 juin

Les personnes qui souhaitent renouveler leur certificat Covid avant son expiration, par exemple en vue d’un voyage, pourront se faire administrer un deuxième rappel à partir du 23 juin 2022. La Direction de la santé bernoise l’a communiqué ce vendredi. Elle rappelle que, contrairement aux autres, cette injection est payante. Concernant le prix, le canton de Berne recommande aux lieux de vaccination de pratiquer un tarif de 60 francs par injection et précise que le règlement devrait s’effectuer sur place.

Pour rappel, cette quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes de 12 ans ou plus dont le premier rappel remonte à quatre mois au moins. Le deuxième rappel n’étant pas recommandé par la Commission fédérale pour les vaccinations ni par l’Office fédéral de la santé publique, son administration se fait à la charge des personnes qui le demandent. Il est en revanche gratuit pour les personnes présentant une immunodéficience sévère. La primovaccination (la 1ère et la 2e dose) et le premier rappel restent gratuits pour toute la population.





Inscriptions directement vers les lieux de vaccination

Les rendez-vous pour le deuxième rappel ne peuvent pas être pris sur la plateforme cantonale VacMe. Ils doivent être pris directement auprès des lieux de vaccination. Les modalités précises sont indiquées ici. Il sera possible de consulter tous les lieux de vaccination sur cette page à partir du 23 juin 2022, en sélectionnant le filtre « Rappels non pris en charge ». La liste est actualisée en permanence. /comm-lyg