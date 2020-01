Un 6e étranger au HC Bienne

Le HC Bienne actionne à nouveau l’axe Grisons – Seeland. Il annonce ce mardi l’arrivée du défenseur Otso Rantakari avec effet immédiat du côté de la Tissot Arena. Ce Finlandais de 26 ans est prêté par Davos au moins jusqu’au 31 janvier. Il a été aligné à 28 reprises (26 matches de National League et 2 de Coupe de Suisse) dans les Grisons cet hiver pour un total de 24 points (8 buts et 16 assists). Défenseur offensif, Otso Rantakari est appelé à remplacer Anssi Salmela dans l’effectif biennois. Le hockeyeur finlandais du HCB s’est fracturé la pommette vendredi face à Genève en National League. Il sera opéré mercredi et va garnir les rangs de l’infirmerie pour au moins quatre semaines.

C’est la 2e fois cet hiver que le HC Bienne se fait prêter un joueur par Davos après la mise à disposition de Tino Kessler. /comm-msc