Fribourg stoppe l'élan du HC Bienne

Un moment-clé qui a fait la différence

Peut-être trop sûr de sa force, Bienne a offert le 1-1 à Kilian Mottet en tout début de période intermédiaire. Kevin Fey et ses coéquipiers ont alors bénéficié de 50 secondes en double avantage numérique pour reprendre les devants. Trop stérile, le power-play « rouge et jaune » n’a que trop rarement inquiété Reto Berra. Pis encore, Yannick Herren a pu donner l’avantage (27e) à Fribourg quelques minutes après cette séquence. Mauro Jörg a même enfoncé le clou à la 33e en profitant d’une erreur de Joren van Pottelberghe pour inscrire le 3-1. Les Seelandais étaient KO debout, eux qui venaient d’encaisser 3 buts en l’espace de 11 minutes. Ce deuxième tiers cauchemardesque s’est même terminé sur un nouveau but de Yannick Herren qui a inscrit le 4-1 à quelques minutes du deuxième thé. La dernière période n’a été que remplissage entre un Fribourg qui avait enclenché le mode gestion et un HCB qui avait déjà la tête à son match de mardi. C’est la 6e défaite des « rouge et jaune » en 7 affrontements face aux Dragons cette saison.