Rétrospective 2023 : la finalissima du HC Bienne

Le HC Bienne bute sur la toute dernière marche devant le mener au graal. Le 27 avril 2023 restera un jour bien amer pour le club seelandais. Il a perdu la finalissima des play-off de National League de hockey sur glace à Genève 4-1. Son rêve de fêter un nouveau titre de champion de Suisse 40 ans après son 3e et dernier sacre national s’est envolé dans la patinoire des Vernets, le HCB ressortant battu de cette finale 4-3. Les « rouge et jaune » ont manqué leur dernière sortie, se retrouvant mené 2-0 dès la 8e minute de jeu puis 3-0 à la 24e. La déception et les regrets étaient grands dans les rangs biennois au terme de la partie. Le capitaine du HC Bienne Gaëtan Haas évoquait même « un sentiment d’échec, parce qu’il y avait la place de faire quelque chose de très grand ».