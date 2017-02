Le quartier de l'Avenir pourrait devenir une zone 30

Moins de trafic et plus de verdure au centre de Bienne. Le quartier de l’Avenir devrait se changer en zone 30 km/h et être garni d’une quarantaine d’arbres supplémentaires. Si le projet est accepté par le Conseil de ville, les travaux commenceront en 2018.

Trop de circulation étrangère

Situé entres les rues Centrale, la rue de l’Argent, la route de Brügg et le remblai CFF, le quartier fait partie des derniers secteurs proches du centre exempt de zone 30 km/h. Sujet à un fort trafic routier, il voit défiler plusieurs milliers de véhicules par jour, dont beaucoup ne font que le traverser. Le trafic devrait être dévié sur les axes routiers qui l’entourent, dont la vitesse de circulation maximale restera limitée à 50.

Améliorer l’attractivité

Le conseil municipal souhaite sécuriser et valoriser le quartier en réduisant les nuisances. Les entrées dans la zone seront majoritairement conçues comme des trottoirs continus agrémentés de signalisations « Zone 30 ». Des bornes de protection seront placées près de la crèche à la rue de l’Avenir. Les passages piétons seront supprimés, comme l’exige la loi pour ces zones. Le nombre d’arbres dans les rues passera de 10 à 49.

Frais d’investissement répartis

Le coût de la transformation se monte à 1,5 millions, dont une partie serait payée par la Confédération et le canton. La ville devrait débourser 700'000 CHF selon les estimations du Conseil municipal. Le conseil de ville dira s’il accepte le projet ou non lors des séances du 22 et 23 février. /sca +comm