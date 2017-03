Des chiffres en hausse pour les banques Raiffeisen de la région

De bons résultats pour les six banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois. Selon un communiqué publié mardi matin, le bénéfice des 36 points de vente de la région a augmenté de 24,4% à 5,2 millions de francs. C’est également le cas de la somme de bilan qui a progressé de 6,3% pour s’établir à 4,2 milliards.

Côté logistique, Raiffeisen fait un état des lieux de divers projets touchant les établissements de la région. La Banque Région Delémont va ainsi prochainement implanter une nouvelle agence dans la capitale jurassienne en face de la gare. Les travaux vont débuter en seconde partie d’année. Une vingtaine de collaborateurs y travailleront. Les bureaux situés en vielle ville seront maintenus. Les agences de St-Ursanne, Les Boix et Lajoux ont, quant à elles, été récemment réaménagées et modernisées. Des travaux similaires seront entrepris dans les mois qui viennent à Orvin, Evilard et St-Imier dans le but de privilégier davantage le conseil à la clientèle. /alr+ncp