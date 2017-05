Berne fait son mea culpa

Le Conseil-exécutif présente ses excuses à Moutier après une erreur. Lors de la séance du Conseil de ville lundi soir, les recettes fiscales versées par la commune de Moutier au canton de Berne ont suscité le débat. Il a été question d’un produit fiscal plus élevé que les chiffres communiqués par le canton à un quotidien bernois en mars 2017.

Suite à cette remise en cause, la Direction bernoise des finances a vérifié ce mardi les rentrées fiscales perçues pour Moutier en 2015 et a constaté qu’un chiffre erroné a été communiqué en raison d’une méprise. Cette année-là, la cité prévôtoise a versé 24 millions de francs de recettes fiscales et une participation à l’impôt fédéral direct de 17%. Au total, le canton de Berne a encaissé 26 millions de francs, et non 17 millions comme communiqué au préalable.

Le canton de Berne confie dans un communiqué qu’il regrette cette erreur et qu’il présentera ses excuses au Conseil municipal de Moutier.

Les autorités prévôtoises réagissent

Le maire de Moutier s’est dit très satisfait que le canton de Berne ait reconnu son erreur, mais il nous a indiqué trouver l’explication un peu légère. Marcel Winistoerfer va donc exiger des précisions auprès de la Direction bernoise des finances. « On ne se laissera pas faire », a-t-il déclaré. Le maire prévôtois a finalement expliqué que le Conseil municipal souhaite aller au bout de la procédure de la votation du 18 juin, mais que, selon l’issue du vote, ils se laisseront la possibilité de réagir. /comm+mdu+afa