La FRI bientôt orpheline

L’Assemblée Interjurassienne tire sa révérence. La dénonciation de l’accord du 25 mars 1994 sera effective à la fin de l’année. Sa dissolution sera signée vendredi lors d’une cérémonie à Moutier.

En près de 24 ans, l’AIJ a mis en place le dialogue interjurassien et permis des rapprochements impossible jusque-là. Parmi les grandes avancées à son actif, on peut citer la Fondation rurale interjurassienne. Créée en 2004, la FRI regroupe aujourd’hui 80% des agriculteurs jurassiens et jurassiens bernois. Un modèle intercantonal unique en Suisse, actif dans la formation, le conseil et la promotion des exploitations agricoles.

Présent dès les débuts de la fédération, son directeur, Olivier Girardin, souligne l’importance de l’AIJ et des personnalités de l’époque dans la création de la FRI. /rgi