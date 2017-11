Le nouveau visage des transports en 2018

Les horaires 2018 des transports publics dans le canton de Berne sont connus. La directrice des travaux publics, des transports et de l’énergie les a dévoilés lundi matin à Berne. Barbara Egger-Jenzer a commencé par un bilan de l’état des transports, se félicitant d’avoir choisi la bonne stratégie pour la mobilité. La part des transports publics dans le canton est passée de 20 à 27% ces dix dernières années, tandis que le trafic individuel motorisé a baissé de 69 à 63%. Reste qu’en agglomération, les limites de capacité sont atteintes et parfois dépassées.

Meilleure desserte à Bienne

Bienne se taille la part du lion des améliorations dans la région. Les bus circuleront tous les quarts d’heure le soir jusqu’à 21h30 et le week-end. La grande boucle des Tilleuls sera séparée en deux lignes pour raccourcir les temps de trajet des usagers. Les connexions avec la gare seront élargies aux lignes du Centre Hospitalier Bienne, de la Clinique des Tilleuls, du Petit-Marais, du Débarcadère et de Nidau. Et une course supplémentaire reliera les Prés-d’Orvin à 10h.

Le plateau de Diesse mieux relié au lac

Dans le Jura bernois, les changements sont moins nombreux étant donné que la dernière grande vague était en 2015. La connexion entre La Neuveville et le plateau de Diesse sera améliorée, notamment en fonction des transports scolaires. Les arrivées des trains et des bus seront mieux coordonnées. A noter, la réduction de l’offre entre Nods et Lignières en raison de la faible demande.

Les horaires 2018 entreront en vigueur le 10 décembre 2017./sca