La CGSO condamne « No Billag »

La CGSO ne mâche pas ses mots contre l’initiative « No Billag ». La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale « condamne et rejette » le texte qui sera soumis au peuple suisse le 4 mars prochain. Dans un communiqué publié lundi matin, la CGSO estime que l’initiative s’attaque en réalité à la Suisse fédérale. L’organisme affirme que « la redevance garantit la qualité et le professionnalisme de l’information et donc l’unité, l’indépendance et la cohésion du pays ». L’initiative demande, précisément, l’abandon de la redevance dont bénéficient la SSR ainsi que les télévisions et radios régionales, parmi lesquelles RJB, RTN et RFJ. La CGSO regroupe les exécutifs de sept cantons, soit Berne, Fribourg, Vaud, le Valais, Neuchâtel, Genève et le Jura. /comm + fco