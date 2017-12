Les cantons défavorables à No Billag

Les cantons rejettent l’initiative No Billag. Le texte pénaliserait à coup sûr les Romands, les Tessinois et les Romanches, ainsi que les régions périphériques. C’est ce qu’indique la Conférence des gouvernements cantonaux dans un communiqué vendredi.

« Les médias de service public tels que nous les connaissons aujourd’hui n’existeraient plus », ajoute la Conférence des gouvernements cantonaux. L'offre d'information diversifiée et indépendante serait menacée. Or c'est précisément cette indépendance qui est garante du processus démocratique et à la base de la formation de l'opinion. Un financement fondé sur la publicité amènerait les prestataires à se concentrer sur des régions économiquement fortes. Il y aurait donc de grandes disparités régionales en terme de qualité.

Une initiative trop radicale



L'initiative remettrait en cause l'existence de la SSR, mais aussi celle de 21 radios locales et 13 télévisions régionales qui ont droit à une quote-part de la redevance. Pour les cantons, elle est "trop radicale". Ils estiment qu’ils ne pourraient pas prendre le relais, sur le plan juridique, politique ou financier. La législation sur la radio et la télévision est de la compétence de la Confédération, ce que l'initiative n'entend pas changer non plus. Par ailleurs, toute subvention éventuelle des cantons serait également contraire à l'esprit de l'initiative.

L’initiative « Oui à la suppression des redevances radio et télévision » est soumise au peuple le 4 mars. Elle vise un financement des médias purement commercial, c’est-à-dire fondé sur la publicité. Elle interdirait à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio et de prélever une redevance de réception.\ats+cto