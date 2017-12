Un mort dans une voiture en feu aux Breuleux

Une personne a été découverte sans vie dans une voiture incendiée dimanche matin aux Breuleux. L’alerte a été donnée vers 9h30 par une habitante du quartier. Un véhicule était en feu à la station-service Jubin à l’Avenue de la gare. Vu l’ampleur des flammes, le SIS Franches-Montagnes Ouest a sollicité l’aide du Centre de renfort de Tramelan. En tout, une trentaine de pompiers et huit véhicules ont été mobilisés. Quatre immeubles ont dû être évacués, soit 15 riverains. Une personne âgée, en état de choc, a dû être hospitalisée. Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé : « On a frôlé la catastrophe, la voiture était en feu à 80 cm d’une colonne d’essence », nous a déclaré l’officier de gendarmerie Denis Cattin. Les soldats du feu ont retrouvé un cadavre dans l’habitacle. L’identification est en cours. La police judiciaire, la police scientifique et la gendarmerie se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour élucider les circonstances de cette affaire. /cto+emu