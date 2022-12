Un accident sur l’A16 entre Moutier et Delémont, voie France. Dimanche, vers 14h, un automobiliste a voulu sortir de l’autoroute au niveau de Choindez, mais pour une raison indéterminée, il a perdu la maîtrise de son véhicule, selon le communiqué de la police cantonale jurassienne. Après avoir escaladé la glissière de sécurité, la voiture s’est renversée sur le flanc. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par le service ambulancier. Deux chiens, indemnes, ont été pris en charge par l'AJPA.

Cet accident a nécessité l’engagement de pompiers du Centre de renfort de Delémont pour contenir une fuite d’hydrocarbure, du Service des infrastructures et d'une entreprise spécialisée pour le nettoyage de la chaussée. La route a été fermée durant plus de trois heures pour les besoins de l'enquête et sa remise en état. /ncp-comm