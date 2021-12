Incendie à Saignelégier

Un incendie s’est déclaré dans un petit immeuble à la rue des Rangiers mardi soir à Saignelégier. La police cantonale a été alertée aux alentours de 18h20, selon un communiqué. Le feu a rapidement été maîtrisé par le SIS FMC et le CR de Tramelan. Au total, 31 hommes et quatre véhicules ont été dépêchés sur place. Selon les informations transmises mardi soir, aucune personne n’a été blessée. La police a procédé au constat d’usage et une enquête sera établie pour déterminer les causes de l’incendie. /comm-lge