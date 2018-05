Evilard fermera son agence postale fin septembre

Evilard annonce la fermeture de son agence postale pour le 30 septembre prochain. La commune renonce à offrir les prestations du géant jaune car elles génèrent une surcharge de travail trop conséquente pour l’administration municipale. Ce service avait été mis en place il y a un an, après l’annonce de la fermeture de l’office de poste, faute de commerçant motivé à prendre cette charge. Jeudi matin, les autorités ont expliqué que cette prestation aurait dû correspondre à un poste à 20 ou 30 %, mais en réalité, elle atteint 50 à 60 %. Aujourd’hui, la situation n’est plus tenable. Les employés municipaux sont constamment dérangés dans leur travail et cumulent les heures supplémentaires. Les explications de la mairesse d’Evilard, Madeleine Deckert: