Une dernière tournée pour le facteur Guy Montavon

En exactement 48,6 ans de carrière à La Poste (ses collègues ont fait le calcul), Guy Montavon en a croisé des gens et en a vécu des drôles d’histoires. Car à l’époque encore plus, le facteur ne faisait pas qu’apporter le courrier, il devait notamment remettre les rentes aux personnes âgées. Ainsi il avait un rôle très social. « Les gens t’envoyaient chercher du pain ou porter les poubelles, mais c’est vrai qu’avec le temps ça s’est perdu, on a moins de contacts », explique-t-il.

Une autre évolution majeure en près de 50 ans de carrière ? Les véhicules. Il a d’abord distribué le courrier à vélo, puis avec des vélomoteurs, avant de passer au scooter électrique avec deux roues et finalement avec trois roues et des poignées chauffantes. Une nouvelle option de confort qui le ferait presque regretter son départ à la retraite. Mais place à présent au repos, aux longues soirées sans réveil le lendemain et à de beaux moments en famille. /lyg