Des timbres empreints de commémoration

Une série de timbres imprégnés d’histoire. La Poste a révélé jeudi sa première émission de l’année 2021. A travers elle, le géant jaune a voulu commémorer plusieurs « événements marquants pour la Suisse », annonce-t-il dans un communiqué. Parmi ces timbres flambant neufs, une version est destinée à la célébration des 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse. On peut y voir Helvetia, figure emblématique du pays, déposer un bulletin de vote dans une urne. Les tons violets utilisés rappellent le mouvement de la grève des femmes, précise le communiqué. Un autre timbre fait lui référence aux 150 ans de l’internement de l’armée de Bourbaki. Episode historique important où 87'000 soldats français passaient la frontière suisse en 1871, après avoir déposé les armes lors de la guerre franco-prussienne. Sur le timbre, un fragment de la fresque d’Edouard Castres, le Panorama Bourbaki, est représenté. Grâce au scannage du timbre via une application, l’œuvre de 112 mètres de long apparaît virtuellement « presque comme si on y était », se réjouit La Poste.

La série révélée par le géant jaune comprend d’autres timbres. L’un d’eux fait notamment référence aux 100 ans de l’écrivain décédé à Neuchâtel Friedrich Dürrenmatt. /comm-nmy