La Poste souffle ses 175 bougies

Le géant jaune d’aujourd’hui, s’il demeure l’acteur de service public fondé en 1849, a connu bien des évolutions. « La Poste a toujours su évoluer, notamment avec les besoins de la population. Le meilleur exemple, c’est le passage des calèches aux cars postaux, qu’on essaie aujourd’hui de remplacer par des véhicules électriques… mais il y a beaucoup d’autres changements, dans l’idée d’être au service des habitants et des entreprises du pays », relate Stefan Dauner.

Des changements qui se poursuivent, à l’ère du numérique et alors que de nombreux offices postaux ont fermé leurs portes en Suisse et dans la région ces dernières années. « La Poste doit accompagner les Suisses dans ces transformations, notamment dans cette phase de plus en plus numérique. Pour cela, nous avons une force : nos employés sont à la porte de quasiment tous les Suisses, tous les jours. C’est une force que nous pourrons utiliser dans les prochaines années », conclut le porte-parole du géant jaune. /comm-tbe