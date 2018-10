« CHEZ Camille Bloch » fête sa première année

Plus de 100'000 visiteurs en un an. « CHEZ Camille Bloch » a trouvé la recette pour allier production de chocolat et attraction touristique. Joëlle Vuillème directrice du centre visiteurs de la chocolaterie de Courtelary tire un bilan très positif. Elle note que les visiteurs repartent avec le sourire. En douze mois, le parcours découverte s’est ainsi imposé comme l’une des premières destinations touristiques de la région du Jura bernois et du Seeland.

Grandir encore

Et pour l’an prochain, la directrice annonce tabler sur des entrées similaires. Mais selon cette dernière, l’aspect nouveauté de cette première année ne doit pas être sous-estimé. Un des objectifs pour la suite sera d’amener du monde de plus loin, notamment du côté de la Suisse allemande, de Fribourg ou d’Yverdon. Camille Bloch entend s’en donner les moyens grâce à une campagne de communication. Joëlle Vuillème indique qu’il existe encore une marge pour accueillir plus de monde au sein du centre.

Dès samedi et jusqu’à dimanche « CHEZ Camille Bloch » organise différentes activités pour le public. Des projections ou encore des jeux pour les enfants sont notamment au programme. /jrg