Pas de Pâques au rabais pour Camille Bloch

Qui dit Pâques dit bien sûr chocolat. Les lapins et autres œufs garnissent les étals depuis quelques semaines. C’est une période importante pour les chocolatiers, qui tentent de revenir à des chiffres d’avant pandémie. Les ventes ont encore reculé en 2022 selon Chocosuisse, surtout sur le marché indigène. A Courtelary, l’entreprise Camille Bloch s’en sort plutôt bien même si l’inflation pèse sur la production. En cause notamment : une hausse du prix de certaines matières premières comme le lait en poudre ou le sucre. C'est aussi l'approvisionnement qui pause parfois problème selon la responsable communication chez Camille Bloch, Jessica Herschkovytz. Si certains chocolatiers ont reporté ces difficultés sur leurs prix et même parfois sur la forme de leurs produits - des lapins plus petits ! -, les créateurs du célèbre Ragusa ont voulu limiter les effets de l'inflation.