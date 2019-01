Régis Borruat prend la direction du Parc du Doubs

Le Parc du Doubs a nommé son nouveau directeur. Le comité a choisi Régis Borruat parmi une soixantaine de candidatures, selon un communiqué diffusé samedi. Âgé de 48 ans, le Jurassien domicilié à Bassecourt est membre de la direction du Quotidien Jurassien. Régis Borruat est diplômé des universités de Neuchâtel et de Genève. Il bénéficie d’expériences dans le domaine du journalisme, du marketing ou encore de la gestion des ressources humaines. « Ses qualités et compétences devraient permettre au Parc de poursuivre son développement réjouissant, de mieux valoriser ses projets et d’intensifier leur adoption par la population », indiquent les responsables du Parc du Doubs.

Régis Borruat prendra ses fonctions le 1er avril pour remplacer Thor Maeder-Gerber. Ce dernier a démissionné en fin d’année passée, alors qu’il assumait la direction depuis 2014. /comm-alr