Croissance « solide » pour Mikron

Mikron se porte bien. Le groupe qui développe, produit et commercialise des solutions d’automatisation, des systèmes d’usinage et des outils de coupe a indiqué mardi dans un communiqué sortir d’un exercice « solide ». Il a clôturé 2018 avec un chiffre d’affaires en hausse de 26,8%. Les entrées de commandes ont elles aussi poursuivi leur évolution favorable pour atteindre plus de 362 millions de francs, « un niveau encore jamais égalé ».

Le nouvel exercice s’annonce également réjouissant avec un carnet de commandes de plus de 195 millions de francs contre plus de 157 millions à la fin 2017. Le groupe biennois qui dispose de sites de production à Boudry (NE) et Agno (TI) note encore que les deux segments d’activité (Machining Solutions et Automation) ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires.

Pour rappel, Mikron sort d'un exercice 2017 délicat. /comm-jrg