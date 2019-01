Delémont : le référendum du PDC contre le budget est-il conforme ?

Les citoyens de Delémont ne sont peut-être pas près de voter sur leur budget communal 2019. Le PS, le PCSI et l’Alternative de gauche ne relâchent pas la pression face au PDC : ils doutent de la validité du référendum sur le fond. Car ce n’est pas le budget proprement dit qui est visé, mais les 18,8 nouveaux postes de travail que la commune veut créer pour son administration. Les partis de gauche et du centre-gauche estiment qu’il y a tromperie et que les intentions des démocrates-chrétiens sont déguisées.

Avant qu’une consultation populaire ne soit lancée, le PS, le PCSI et l’Alternative de gauche ont donc décidé d’écrire une lettre au Conseil communal. Ils lui demandent qu’une analyse soit faite et que le Conseil de ville puisse se prononcer sur la validité matérielle du référendum. L’exécutif pourrait ainsi solliciter un avis de droit auprès d’un avocat-conseil. Les élus du législatif devraient ensuite dire si la tenue du référendum est conforme ou pas, avant le débat prévu sur le message qui doit être transmis à la population en vue du vote.

Aujourd’hui se pose la question suivante : un éventuel « non » au budget dans les urnes peut-il remettre en cause la création des postes de travail dans l’administration, qui est entrée en force suite à la décision du Conseil de ville ? Il s’agira de trouver la bonne réponse. /rch