De riches festivités autour de Carl Spitteler

Le lancement officiel des festivités aura lieu pour la Romandie en présence de nombreuses personnalités politiques le 12 avril à 19h à la Cour de Berne à La Neuveville. Des conférences et une exposition flash sont également prévues au Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan. Un événement plus musical se tiendra encore entre Frinvillier et Rondchâtel. À noter que le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville consacre aussi une exposition temporaire à l’événement. Son ouverture est prévue le 13 avril. Vous pouvez retrouver le programme complet des festivités ici. /jrg