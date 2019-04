A la découverte d’une épave du 18e

Une épave d’un navire marchand à quelques mètres de profondeur, c’est la découverte étudiée ces deux dernières semaines par l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel. Cette opération a été menée en partenariat avec la Fondation Octopus, dont la vocation est de soutenir l’exploration scientifique et de diffuser les connaissances du monde marin, ou immergé, auprès d’un large public.

Le bateau, qui date du XVIIIe siècle, transportait des blocs de calcaire destinés à la construction et a coulé au large de La Tène. Son étude permettra d’apporter aux chercheurs des informations précieuses sur les méthodes de construction des bateaux de l'époque et plus particulièrement sur leur système d'étanchéité. Il existe en effet un grand vide historique entre l'époque romaine et le XIXe siècle dans notre région. A ce jour, il n’existait qu’un seul bateau de cette époque en Suisse, retrouvé dans le lac de Zurich. Le responsable des fouilles, Fabien Langenegger, nous en dit plus sur le navire neuchâtelois.