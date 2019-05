Les Médiévales, ça veut jouer !

Les Médiévales de St-Ursanne entrent dans une nouvelle dimension cette année. Elles se tiendront du 12 au 14 juillet prochains sous le thème « Les jeux au Moyen-Âge ». Le programme a été dévoilé jeudi matin par le comité d'organisation. Une édition qui promet d’être très ludique et pleine de nouveautés.





Tournoi de chevalerie et course de lévriers

Le public retrouvera des jeux d’époque partout dans la cité médiévale. « Le comité voulait une interactivité avec le public, notamment avec les enfants et les familles pour qu’ils profitent de toutes les possibilités qu’il y aura dans la ville », explique le vice-président de la manifestation Georges Migy. Jeux de table, de force et d'adresse seront donc au programme. Mais la grande nouveauté, ce sera le grand tournoi de chevalerie le dimanche après-midi. Il remplacera le traditionnel cortège de clôture pour des motifs légèrement superstitieux. « On a remarqué qu’il pleuvait souvent le dimanche en fin de journée lors du cortège. C’est pourquoi l’attraction principale sera en début d’après-midi », confie le président Sauveur Tedesco. La course de lévriers prévue le samedi devrait aussi attirer les curieux sur cette grande aire de tournoi qui prendra place à l’extérieure de la ville, au pré dit « Les Saules ».