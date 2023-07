Les Médiévales sont de retour à St-Ursanne

St-Ursanne va vivre trois jours hors du temps. Les Médiévales commencent vendredi soir pour se poursuivent jusqu’à dimanche. La fête fait son retour après quatre ans d’absence. Les visiteurs pourront à nouveau découvrir une facette particulière du Moyen-Âge. Pour cette 13e édition, c’est le thème Senteurs & Saveurs qui a été retenu pour titiller les narines et les papilles des curieux.

Un large panel d’expositions et de conférences sera proposé au Cloître. Avec notamment en vedette le chef cuisinier Philippe Ligron qui viendra parler de l’importance et du symbolisme des épices au Moyen-Âge. La part belle sera faite à la musique tout au long du week-end sur la Grande Scène, alors que des artistes déambuleront dans les rues ou se produiront sur la Place de la Sirène ou dans la Cour des Miracles. Une soixantaine d’artisans de tous les domaines seront répartis dans la cité médiévale. Certains feront honneur à la nourriture, aux épices et à la boisson, d’autres mettront en valeurs les costumes, enluminures, calligraphies, vanneries, forges, ou encore sculptures d’époque. Plusieurs troupes feront aussi découvrir des reconstitutions de la vie quotidienne du Moyen-Âge aux visiteurs.

Retrouvez tout le programme en détail ici.