Plus de 50'000 visiteurs se sont rendus aux Médiévales à St-Ursanne ce weekend

Les organisateurs des Médiévales ont le sourire : la 12e édition de la manifestation, qui s’est tenue ce weekend à St-Ursanne, a réuni plus de 50'000 visiteurs. Les comptes précis ne sont pas encore terminés mais les organisateurs estiment que l’affluence est plus ou moins semblable à la précédente édition de 2017. L’actuel président de l’association « Les Médiévales », Sauveur Tedesco, dit ne pas pouvoir accueillir beaucoup plus de visiteurs car « il est impossible de pousser les murs de la ville ». Il ajoute que deux événements ont rassemblé beaucoup de monde : il s’agit du cortège aux flambeaux, qui a eu lieu samedi soir, et du tournoi de chevalier le dimanche qui a attiré plus de 3'000 visiteurs, ce qui est assez exceptionnel, selon Sauveur Tedesco.