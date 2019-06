Un Marché-Concours marqué par la diversité culturelle

On le savait déjà, la 116e édition du Marché-Concours accueillera la Fédération nationale des costumes suisses. Celle-ci se présentera sous la devise « Les costumes – diversité culturelle ». Le programme de la manifestation a été dévoilé jeudi, lors de la journée du costume suisse, à Lucerne.

Les 9,10 et 11 août prochains à Saignelégier, les visiteurs pourront découvrir un large éventail de cultures populaires des différentes régions culturelles et linguistiques du pays. Parmi les spectacles proposés, des productions de danse populaire, de cor des alpes, de lancer de drapeau, de claqueurs de fouet, de chant populaire, ou encore de sonneurs de cloches. Les plus de 200 personnes qui participeront à la fête viendront de toutes les régions de Suisse.

Sous la tente de présentation, des artisans montreront comment ils fabriquent un costume et le public sera invité à essayer des vêtements traditionnels.

Les amies et amis du costume des quatre régions linguistiques présenteront leur vin lors du banquet, lequel sera servi par la génération montante du costume. Le cortège de la fête, avec plus de 600 participants et des costumes des 26 cantons, aura lieu le dimanche après-midi en guise de bouquet final d’un week-end sous le signe de la musique, de la danse… et du cheval, bien sûr. /comm-cto