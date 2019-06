Mélanie Cornu nommée déléguée à la culture

Mélanie Cornu sera la nouvelle déléguée à la culture pour le Jura bernois et les affaires culturelles francophones et bilingues du canton de Berne. L’historienne du cinéma et de l’art succédera à ce poste à Jérôme Benoit. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre. Agée de 38 ans, Mélanie Cornu était notamment codirectrice du centre de culture l’ABC à La Chaux-de-Fonds.

Mélanie Cornu travaillera à cheval entre La Neuveville et Berne. D’une part, comme déléguée à la culture du CJB à un taux de 50%. La mise en œuvre de la stratégie culturelle du Conseil du Jura bernois sera notamment au centre de ses activités. D’autre part, elle consacrera 30% de son temps à la région biennoise pour le compte de l’Office de la culture du canton de Berne, en étroite collaboration avec le CAF, le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne. /comm-mdu