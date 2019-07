Saison compliquée pour les pêcheurs du lac de Bienne

Les pêcheurs du lac de Bienne font la moue. 2019 s’annonce déjà comme une mauvaise année pour les professionnels de la branche. Alors que la saison estivale bat son plein, les prises sont inférieures aux attentes. Même si le lac offre l’un des meilleurs rendements de Suisse comme l’a récemment montré une étude, les résultats varient grandement d’une année à l’autre. La taille des poissons est, par ailleurs, toujours plus petite.





Des rendements en forte baisse

Gérold Pilloud pêche depuis plus de 30 ans sur le lac de Bienne. Alors qu’il pouvait autrefois attraper dans ses filets plus de 100 kg de féra par jour, il n’en trouve que 5 à 15 kg aujourd’hui. En dehors de la quantité, la taille et la corpulence des poissons ont aussi tendance à diminuer. Avec le réchauffement climatique, les poissons descendent plus profondément dans le lac et ils ne peuvent pas se reproduire dans des conditions adéquates. Cette situation complique le travail des pêcheurs qui n’ont pas de filets suffisamment adaptés.