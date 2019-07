Le Marché-Concours arrive au galop

Pas de conseiller fédéral au Marché-Concours national de chevaux, mais une organisation qui va bon train. Les responsables de la manifestation ont transmis les derniers détails mardi, dans la halle cantine de Saignelégier qui accueillera le public dès la semaine prochaine. Ils ont notamment annoncé qu’aucun conseiller fédéral ne serait présent, contrairement aux habitudes des dernières années. L’exécutif national sera représenté par Andreas Aebi, conseiller national et sous-directeur de l’office fédéral de l’agriculture.







38 courses au programme



Les organisateurs ont par ailleurs annoncé le programme des courses, alors que les inscriptions ont été bouclées lundi. Quatre courses officielles sont ainsi au programme, de même que 34 courses campagnardes, soit deux de plus que l’an dernier. La participation est en revanche en légère baisse, en partie car les deux syndicats invités (à savoir le syndicat d’élevage chevalin des Franches-Montagnes et celui du Haut-Plateau Montagnard) seront occupés ailleurs. Les cavaliers participeront notamment au grand cortège du dimanche et certains renoncent donc aux courses, alors qu’ils étaient habituellement nombreux à s’y inscrire.





Innovations pour la semaine du cheval

Quant à la semaine du cheval, elle commencera dès ce dimanche par des répétitions publiques. Les temps forts seront l’élection de Mister Marché-Concours mercredi soir, la nouveauté de cette année qui a peiné à trouver ses concurrents, mais aussi un spectacle équestre qui rassemblera chevaux ibériques et poneys jeudi soir.

Le programme complet de ce 116ème Marché-Concours national de chevaux est à retrouver ici. /nbe