Marché-Concours : les transports publics à privilégier

À quelques jours du Marché-Concours, la police cantonale rappelle quelques règles pour mieux réguler la circulation à Saignelégier. Les transports publics sont à favoriser, mais les visiteurs qui souhaitent s’y rendre en voiture doivent rester attentifs à la signalisation et aux ordres des agents. Les automobilistes ne doivent pas stationner leurs véhicules sur les routes et les trottoirs de la localité et préférer se rendre sur les places de parc prévues à cet effet. Les véhicules qui gênent la circulation seront déplacés et mis en fourrière. Les frais pour évacuer les voitures mal stationnées seront facturés aux contrevenants, qui se verront également infliger une amende d’ordre.

A noter encore qu’une déviation sera mise en place pour le village de Saignelégier du vendredi 9 août au dimanche 12 août. /comm-gtr