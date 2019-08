La passion des chevaux ibériques de mère en fille

Un passage aux Franches-Montagnes le temps de faire le show. Vanessa Heimann vient d’Alsace, et gère avec sa mère une écurie de formation pour chevaux et cavaliers. Elles se spécialisent dans les chevaux ibériques. A côté de leur activité professionnelle, toutes deux montent aussi des spectacles équestres depuis plusieurs années, avec leur association, « Equibérique Events ». Elles présentent justement un show jeudi soir à Saignelégier, dans le cadre de la semaine du cheval et en collaboration avec la troupe Libertad. Plusieurs numéros variés sont prévus, qui mêleront équitation et un peu de magie.







Beaucoup de préparatifs et peu de temps

Pour des questions de douane, les chevaux français ne peuvent rester que 24h en Suisse, et de nombreuses démarches administratives ont été nécessaires. Vanessa Heimann n’est donc arrivée qu’en début d’après-midi à Saignelégier. Et entre les dernières vérifications, la préparation des chevaux et la répétition générale, le temps était compté avant la représentation.