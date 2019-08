Une nouvelle fois, la patinoire du Centre de loisirs des Franches-Montagnes a fait le plein, dimanche à Saignelégier, lors de la partie officielle du 116e Marché-Concours national de chevaux. Plusieurs orateurs ont pris la parole à la tribune, dont le vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture. Adrian Aebi a représenté la Confédération en l’absence d’un membre du Conseil fédéral dans le chef-lieu taignon.

« Si nous rendons hommage au franches-montagnes, nous honorons aussi le travail de ceux qui sont aux côtés des chevaux tous les jours », a déclaré Adrian Aebi. « La Confédération et les cantons seront toujours avec les acteurs de la branche pour les soutenir dans leur engagement résolu en faveur de notre cheval », a-t-il ajouté. Adrian Aebi a encore déclaré que « pas moins de cinquante mesures sont actuellement en cours de réalisation. Chacune d’entre elles partage un seul et unique objectif : favoriser la promotion et la commercialisation du franches-montagnes. Le tout afin de le faire connaître de toutes et de tous ».