Energies renouvelables : un centre de compétences dans le Jura bernois?

Développer les énergies renouvelables tout en mettant en avant le Jura bernois : c'est l'objectif visé par la commission Travaux publics, transports et énergie du Conseil du Jura bernois. Elle a transmis ce mardi une demande au Conseiller d'Etat Christoph Ammann, qui sera en charge de l'Energie à compter de l'an prochain. La commission souhaite que l'Espace découverte Energie de Mont-Crosin / Mont-Soleil soit reconnu comme un centre de compétence. La structure pourrait ainsi se développer et être reconnue, ce qui lui permettrait de créer de nouvelles collaborations. Son travail s'orienterait autour de trois volets : politique, technique et scientifique. Cette reconnaissance ne coûterait rien au canton mais permettrait à l'Espace découverte Energie de trouver plus facilement des fonds. Le Conseil du Jura bernois attend une réponse du gouvernement d'ici au premier novembre. /ast