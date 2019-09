Sorti(e) de boîte - Camille Bloch

Il fond dans les bouches depuis 90 ans, le chocolat de Camille Bloch. L’entreprise familiale fête cet anniversaire entre ce jeudi et lundi à Courtelary. Le directeur actuel Daniel Bloch était l’invité de Sortie de boîte (je, 8h40) dans La Matinale. Camille Bloch a été fondée en 1929 à Berne et est installée depuis 1935 à Courtelary, où elle n'a cessé de s'agrandir et a su se faire un nom majeur dans le milieu du chocolat, notamment grâce à ses deux produits phares : Ragusa et Torino…



Daniel Bloch représente la 3e génération, après son père Rolf et son grand-père fondateur Camille. Cyprien Lovis l’a rencontré à Courtelary et a voulu savoir si Daniel Bloch avait choisi de succéder à son père et son grand-père, ou si on lui avait forcé la main.