Un tournus entre arts visuels et musique à l’Abbatiale de Bellelay

Un tournus pour permettre de concilier arts visuels et musique au sein de l’Abbatiale de Bellelay. La fondation qui gère le lieu annonce vendredi que ces deux formes d’arts pourront occuper le site à tour de rôle, une année sur deux. Elle indique par ailleurs vouloir renforcer le rayonnement de l’Abbatiale et accueillir de nouveaux publics. La programmation des arts visuels reste en main de Marina Porobic, alors que celle de musique sera confiée à Julien Annonni. La conduite générale et la coordination seront assurées par le nouveau conseil de fondation de l’Abbatiale de Bellelay, qui sera présidé dès l’an prochain par Pierre-Yves Moeschler. Dans son communiqué, la nouvelle équipe exprime sa reconnaissance envers Henri Mollet, qui reste président jusqu’au 31 décembre, et les membres sortants du conseil. /comm-ast