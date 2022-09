Pas de changement pour l'entretien du site de Bellelay

L’entretien du site historique de Bellelay restera du ressort de Vebego. Le Grand Conseil bernois a largement refusé jeudi matin une motion déposée par de nombreux députés du Jura bernois et qui demandait au Conseil-exécutif de trouver une solution mieux adaptée. L’entreprise Vebego a son siège à Zurich. Elle avait remporté un appel d’offres en 2018 pour des prestations de nettoyage, d’entretien et de sécurisation des bâtiments cantonaux dans tout le Jura bernois. La société s’occupe donc également du foyer de Prêles, et tout ne se passe pas de manière optimale selon le député UDC de Corgémont Etienne Klopfenstein, premier signataire de la motion. Ce dernier a expliqué avoir reçu plusieurs appels de personnes proches du site de Prêles qui lui ont signifié des problèmes. A Bellelay, l'entretien des bâtiments était géré par le personnel du Pôle santé mental. Un personnel présent sur les lieux en permanence et qui connaissait les spécificités du site. Les motionnaires craignent qu'une entreprise externe ne puisse pas assumer correctement cette tâche jusqu'en 2027, date de reprise des installations de Bellelay par l'association Jura bernois.Bienne.