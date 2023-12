Adoption du budget 2024 du canton de Berne

La baisse prévue de la quotité d'impôts des personnes physiques de 0,5 dixième, elle, a été reportée pour figurer dans le plan financier 2025-2027.





Un peu plus pour tout le monde

Le Grand Conseil a toutefois décidé d’aller plus loin que le Conseil-exécutif dans le domaine de l’environnement. Il a accepté d’octroyer 5 millions de francs supplémentaires en faveur de la poursuite du programme d’encouragement pour l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.

Le budget comprend aussi une hausse salariale de 3,3% pour le personnel de l'Etat et de 3,5% pour le corps enseignant. Un point qui satisfait évidemment Maurane Riesen même si la socialiste estime qu’il s’agit d’un minimum : « Des efforts ont été faits mais pour moi, ils sont logiques. L’année passée, on a vu que lorsqu’on parlait de l’adaptation au renchérissement des salaires, il n’y avait vraiment rien eu, détaille la Neuvevilloise. Là, au moins, un petit effort a été fait ». La socialiste aurait toutefois souhaité que ce renchérissement soit complet et pas « juste partiel ».

« Tout le monde a obtenu quelque chose, mais tout le monde n’a pas tout obtenu », philosophe pour sa part Christine Bühler. La centriste retient surtout que ce budget termine sur un résultat équilibré. D’autant plus que le plan n’intègre pas de distribution des bénéfices de la BNS. La Commission des finances avait expliqué qu'au vu des chiffres actuels, il semble que la BNS ne sera pas en mesure de réaliser le bénéfice requis pour procéder à cette distribution.

Le Gouvernement, de son côté, a établi une planification alternative pour le budget dans l'hypothèse où il y aurait tout de même une distribution des bénéfices. Cela pourrait alors se traduire par une baisse des impôts des personnes physiques déjà en 2024.

Quant aux investissements nets pour l'année prochaine, ils s'élèvent à 534,2 millions de francs. /ATS-amo