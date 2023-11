Etienne Klopfenstein veut réduire les bouchons sur l’A16

Améliorer la fluidité du trafic sur l’A16 et ainsi réduire les bouchons durant les travaux d’assainissement de la route. Etienne Klopfenstein, dans sa motion au Grand Conseil, demandait donc au Conseil-exécutif d’intervenir auprès de l’OFROU. L’élu UDC de Corgémont proposait dans son texte de supprimer la priorité, au rond-point du Taubenloch, aux véhicules qui viennent depuis Bienne et qui redescendent en direction des Champs-de-Boujean. Pour Etienne Klopfenstein, même si ceux-ci sont peu nombreux, ils ont la priorité et font donc fortement ralentir les engins motorisés venant du Jura bernois. Un avis que ne partage pas l’Office fédéral des routes. Le Conseil-exécutif explique dans sa réponse qu’il « continuera d’observer la situation et interviendra auprès de l’OFROU si nécessaire ou si de nouvelles possibilités d’améliorer la fluidité du trafic se présentent. Étant donné qu’il s’agit d’un chantier de la Confédération, les possibilités d’influence du canton sont toutefois limitées ». Les députés bernois ont accepté cette motion, par 131 oui, 0 non et 18 abstentions. La situation actuelle ne devrait pour l’heure pas beaucoup changer. Toutefois, Etienne Klopfenstein n’entend pas en rester là et va prendre contact avec la Direction des travaux publics et des transports.