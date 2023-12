La scolarisation obligatoire dépend des communes, pas des parents

Outre le volet légal, certains élus, à l’image du socialiste tramelot Hervé Gullotti, craignaient que l’acceptation de ce texte n’entraîne une « remise en question » des accords intercantonaux déjà existants. Le député-maire citait les exemples qui existent entre Berne et le Jura à Bellelay et aux Breuleux. Anne-Caroline Graber, elle, balaie ces craintes. Pour la Neuvevilloise, ces ententes sont motivées avant tout pour des raisons géographiques ; il n’y a donc pas lieu de les remettre en cause. Mais pour les motionnaires, ces cas et celui de Moutier, ne sont pas similaires.