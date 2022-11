Bellelay, ce lieu de formation

Pourquoi un pensionnat à Bellelay ? Michel Ummel imagine que la géographie du lieu, retiré de tout, était idéale pour que les élèves se consacrent pleinement à leurs études, sans trop de distractions. Cette situation particulière a inspiré au comité Activités culturelles Bellelay deux autres conférences. Le vendredi18 novembre 20h, toujours à l'ancienne Bibliothèque, le chef du service jurassien de l'enseignement Fred-Henri Schnegg et l'institutrice de Bellelay Sophie Rumo aborderont les questions de la formation en cette première partie du 21e siècle, entre objectifs et défis majeurs. La 27 novembre à 16h, c'est André Rothenbühler, directeur de Jura bernois.Bienne et chargé du dossier « Avenir de l’abbaye de Bellelay » qui esquissera les perspectives futures pour le site, et la place que pourrait y occuper la formation. Pour Michel Ummel, Bellelay est appelé à devenir un espace de sens, de partage et d'échange, avec la proposition d'acivités dans de nombreux domaines. « Dans le respect du passé, et avec l’audace du futur. » /oza