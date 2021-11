Renouveau prometteur pour l’Abbaye de Bellelay

L’ancienne Abbaye de Bellelay appelée à devenir un espace de sens, de partage et d’échange. Le Canton de Berne communique ce vendredi qu’il a, en commun avec l’association Jura bernois.Bienne, présenté une vision pour le développement progressif du site. Un appel à idées a permis d’en rassembler plus de 200. Sur cette base, plusieurs projets potentiels ont été identifiés et affinés lors d’ateliers participatifs. « Dans la vision proposée, Bellelay doit devenir un espace de sens, de partage et d’échange : un centre d’activités complémentaires et économiquement viables, dans le respect du passé et avec l’audace du futur ».

Réunies jeudi à l’Hôtel de l’Ours de Bellelay, plus de 50 personnalités (députés, maires, associations et groupes d’intérêts) ont également été informées du temps nécessaire pour que la coopérative d’activités Bellelay puisse voler de ses propres ailes, probablement à partir de 2028. /comm-tbu