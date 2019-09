Apprentissage bilingue pour les facteurs à Bienne

La Poste suisse innove en introduisant une formation bilingue pour le métier de facteur à la Région Distribution Courrier à Bienne. Cette première suisse dans le secteur « mail » a été saluée par la Ville de Bienne et le Forum du bilinguisme. Ils sont pour le moment quatre apprentis à avoir débuté leur formation de facteur dans les deux langues, trois Romands et un Alémanique. Durant leur apprentissage de trois ans, les apprentis suivront les cours dans les écoles professionnelles respectivement de Delémont et Lyss. Ces jeunes pratiqueront les deux langues dans le cadre de leur formation au sein de la Région Distribution Courrier, notamment lors de la distribution d'envois.







Un exemple à suivre

« La Poste nous confirme son engagement pour le bilinguisme » , a relevé Cédric Némitz, vice-président du conseil de fondation du Forum du bilinguisme et conseiller municipal biennois. L'élu et la directrice du Forum du bilinguisme, Virginie Borel ont souhaité que d'autres entreprises s'inspirent de l'exemple de la Poste.